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Звезды «Дома-2» вернулись с Сейшел в Москву

Участники телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» проведут две недели на карантине.

Звезды «Дома-2» вернулись с Сейшел в Москву
Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото: телеканал ТНТ

Еще недавно участницы «Дома-2» на ТНТ Оля Рапунцель и Саша Черно переживали, что им придется рожать на острове в Индийском океане. Однако судьба и авторы телепроекта  распорядились иначе. И на днях самолет с островными жителями реалити-шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» приземлился в Москве.

Четыре пары участников прошли медицинский осмотр, сдали все необходимые тесты на коронавирус и теперь отбывают двухнедельный карантин в изоляции в отдельном доме,  прежде чем вернуться на поляну телестройки на новой московской площадке.

Оля Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко
Оля Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко. Фото: телеканал ТНТ

Среди вернувшихся на Родину – три беременных участницы – вышеупомянутые Рапунцель и Черно, а также Ангелина Монах. На острове остались только Майя и Леша Купины, которые прилетят позже.

Напомним, пары уехали на Сейшелы в середине марта, чтобы переждать там » там переезд проекта на новый адрес «Дома-2». В эфире телеканала ТНТ приезд ребят будет показан в четверг, 21 мая.

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