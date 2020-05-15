Звезды «Дома-2» вернулись с Сейшел в Москву

Участники телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» проведут две недели на карантине.

Еще недавно участницы «Дома-2» на ТНТ Оля Рапунцель и Саша Черно переживали, что им придется рожать на острове в Индийском океане. Однако судьба и авторы телепроекта распорядились иначе. И на днях самолет с островными жителями реалити-шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» приземлился в Москве.

Четыре пары участников прошли медицинский осмотр, сдали все необходимые тесты на коронавирус и теперь отбывают двухнедельный карантин в изоляции в отдельном доме, прежде чем вернуться на поляну телестройки на новой московской площадке.

Среди вернувшихся на Родину – три беременных участницы – вышеупомянутые Рапунцель и Черно, а также Ангелина Монах. На острове остались только Майя и Леша Купины, которые прилетят позже.

Напомним, пары уехали на Сейшелы в середине марта, чтобы переждать там » там переезд проекта на новый адрес «Дома-2». В эфире телеканала ТНТ приезд ребят будет показан в четверг, 21 мая.