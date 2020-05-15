Новый выпуск программы «Пусть говорят» будет посвящен «Евровидению-2020»

В субботу, 16 мая, на Первом канале выйдет специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный конкурсу «Евровидение-2020». Из-за вмешательства коронавируса полноценное проведение мероприятия пришлось отменить, но вместо него организаторы придумали онлайн-шоу.

Сразу 46 европейских стран одновременно выйдут в прямой эфир, и прозвучат голоса каждого из конкурсантов. В акции примут участие все, кто должен был выступить на официальном мероприятии.

В программе «Пусть говорят» пройдет обсуждение вынужденного нового формата конкурса. Эфир состоится прямо перед началом выступления.

Участниками в студии станут звезды российского шоу-бизнеса, среди которых Полина Гагарина, Юлия Волкова, Дмитрий Красилов, Кристиан Костов и многие другие. Как вы сами могли отметить, многие из приглашенных гостей знают о конкурсе не понаслышке и сами принимали в нем участие в свое время.

Учитывая, что эпидемия коронавируса все еще продолжается, некоторые гости появятся в студии в режиме онлайн, среди них Филипп Киркоров, Евгений Плющенко, Дина Гарипова и конечно же, группа Little Big!

Смотрите специальный выпуск шоу «Пусть говорят» 16 мая в 21:20.