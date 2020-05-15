«Возвращение Джигана домой»: Ургант показал новую трактовку картины Репина «Не ждали»

В своем шоу «Вечерний Ургант» юморист снова поднял на смех оскандалившегося рэпера Джигана. Ургант сообщил, что одной из новостей дня стала поездка многодетного музыканта с семьей на дачу к родителям Самойловой. В своих соцсетях супруги публиковали видео, на которых «мило переговариваются за кадром», чем привели в восторг многих фанатов пары.

«Я, кстати, видел эти ролики. У Джигана отросли брови и борода», — подметил соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев. На что Иван пошутил: «Назовем эту ситуацию «У него борода, она сказала ему да».

И в продолжение шутки показал современное переосмысление классики изобразительного искусства – картину Ильи Репина «Не ждали», где главным героем произведения стал Джиган.

«Это не просто фотография. Это искусство изобразительное, в масле, — демонстрирует картину Ургант. «Вот, пожалуйста, Джиган возвращается домой, а Оксана Самойлова приподнимается с кресла и говорит: «Я ж тебя похоронила».

Страсти, которые бушуют в семье Джигана и Самойловой, начались еще за океаном. Напомним, после рождения в Майами долгожданного сына Джиган стал вести себя неадекватно, за что угодил в рехаб. Но лечение не помогло, и, вернувшись в Москву, музыкант продолжил шокировать семью и поклонников своими выходками. Вскоре он снова оказался в реабилитационной клинике и спустя месяц вернулся в семью, демонстрируя себя в роли идеального отца. Самойлова тем временем подала на развод.