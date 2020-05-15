«Я его в постели называла Юрий Николаевич»: Татьяна Зайцева не любила первого мужа

Певицы сестры Зайцевы стали гостями программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова одна из сестер Татьяна вспомнила свой неудачный брак. Она вышла замуж за режиссера, создателя первого в Москве театра варьете Юрия Черенкова.
Именно от него она родила сына Алексея. Этот брак в итоге просуществовал всего несколько лет.
По словам Татьяны Зайцевой, после того, как ее сестра Елена вышла замуж за немца и уехала в Германию, она поняла, что нужно также обустраивать личную жизнь. Только поэтому она обратила внимание на Черенкова.
«У нас как-то я всегда была во всех делах первая, а Ленка вдруг раньше меня вышла замуж. Мой первый брак был не по любви. Он был руководителем ансамбля. Он взял меня, скажу так, на поруки. Я его в постели называла Юрий Николаевич. Он был для меня чужой человек, поэтому спустя несколько лет наш брак и рухнул».