«Я его в постели называла Юрий Николаевич»: Татьяна Зайцева не любила первого мужа

По словам певицы в студии программы «Судьба человека», брак она заключила не по любви.

Певицы сестры Зайцевы стали гостями программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова одна из сестер Татьяна вспомнила свой неудачный брак. Она вышла замуж за режиссера, создателя первого в Москве театра варьете Юрия Черенкова.

Именно от него она родила сына Алексея. Этот брак в итоге просуществовал всего несколько лет.

По словам Татьяны Зайцевой, после того, как ее сестра Елена вышла замуж за немца и уехала в Германию, она поняла, что нужно также обустраивать личную жизнь. Только поэтому она обратила внимание на Черенкова.