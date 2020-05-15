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Расплата за злодейство: звезда «Солдаток» потеряет лидерство и станет изгоем

В очередном выпуске реалити-сериала на ТНТ, в котором армейскую службу проходят девушки, конфликт участниц приобретет неожиданный поворот.

Расплата за злодейство: звезда «Солдаток» потеряет лидерство и станет изгоем

Почувствовав власть, Анастасия Зайцева намерена сохранить позицию командира за собой во что бы то ни стало. Боязнь потерять место побуждает девушку на настоящие злодейские поступки и действия: она убирает сильную участницу. Но в ходе одного из занятий Зайцева не справляется с заданием, по этой причине ее обходит другая участница.

"Солдатки". ФОто: телеканал ТНТ
«Солдатки». Фото: телеканал ТНТ

Дух соперничества и эмоции от проигрыша застилают глаза, и Анастасия готова, кажется, на все, чтобы убрать с дороги конкуренток. Кто из солдаток способен дать ей отпор? Произойдет ли настоящий бой среди участниц? Смотрите новые серии реалити-шоу «Солдатки» на ТНТ уже в ближайшее воскресенье, 17 мая, в 19:00.

"Солдатки". ФОто: телеканал ТНТ
«Солдатки». Фото: телеканал ТНТ

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