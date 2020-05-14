«Нет дыма без огня»: Иван Краско считает вторую жену Башарова провокатором избиений

89-летний актер Иван Краско считает вторую супругу Марата Башарова Екатерину Архарову провокатором избиений. В четверг, 14 мая, женщина появилась в студии передачи «Пусть говорят», где заявила, что вновь будет подавать в суд, в надежде отквитать старые обиды. К обсуждению подноготной привлекли людей, которые тесно знакомы с Башаровым и не первый год слышат о его проблемах в личной жизни и с алкоголем.

Так, Иван Краско, который не единожды был женат и пользуется популярностью у женщин, заявил, что по его личному мнению, Архарова сама спровоцировала Башарова, после чего тот не смог сдержать себя. Краско, чей сын тесно дружил с Башаровым до самой смерти первого, искренне переживает за Марата и очень просит его одуматься.

«Марат, если ты меня слышишь, я обращаюсь лично к тебе. Ты должен взять себя в руки! Ты должен себя уважать. Это, вообще-то, дело обоюдное, насилие. Нет дыма без огня», — намекнул он на поведение Архаровой.

Екатерина, в свою очередь, вступилась за себя и заявила, что таким людям, как Башаров, причины для насилия не нужны. Марат, по ее твердому убеждению, сам себе враг, и пока он лично не захочет себе помочь, чужие усилия будут лишними.