«Думала, что сделать, чтобы выперли»: участие Плетневой в «Маске» началось с обморока

Пробившаяся в финал шоу «Маска» Анна Плетнева начала свое участие в проекте с обморока. Журналистам певица рассказала, что уже на первых порах ответственность, на которую она согласилась, ей не понравилась. Тогда ей казалось, что редакторы предлагают ей заниматься глупостями. Дополнительные сложности создавал костюм, который был Плетневой абсолютно не по размеру, в связи с чем ее голова пряталась где-то на уровне клюва.

Уже во время первой репетиции в костюме Плетнева потеряла упала в обморок. Когда она очнулась, рядом с ней оказалась ее собственный продюсер. Тогда официальный представитель заявила, что дальше участвовать в проекте нельзя, поскольку Аня просто не справится с нагрузкой. Остановило ее от кардинального решения лишь осознание, что по итогу отказа придется выплатить многомиллионный штраф.

«После репетиции я не спала всю ночь и думала, что сделать, чтобы меня оттуда выперли», — призналась она в «прямом эфире» с Woman.

Позже Плетнева подчеркнула – если бы ее участие завершилось раньше срока, она бы об этом очень жалела. Просмотрев несколько выпусков и оценив перспективу, Аня поняла, насколько удачный шанс проявить себя ей выпал.

«Мне жутко понравилось познавать себя. Я заново открыла себя как певицу», — резюмировала она.