«Если вдруг коллеги решат»: Дибров не против сменить Васильева в кресле «Модного приговора»

Ранее ведущий «Кто хочет стать миллионером?» подменял своего знаменитого коллегу, пока тот находился в больнице.

60-летний телеведущий Дмитрий Дибров заявил о желании сменить Александра Васильева в кресле «Модного приговора» на постоянной основе. Напомним, целую неделю Дибров подменял историка моды, пока последний находился в больнице. Участие в подобном проекте стало для Диброва чем-то новым, к тому же, за последнее время изменился и формат – к подбору образов стали подходить мягче.

Порталу Teleprogramma.pro Дмитрий рассказал, что ни на минуту не задумался, когда услышал от редакторов проекта предложение попробовать. Сильнее всего Диброву пришелся по душе «журналистский сегмент программы» — ведущего привлек тот факт, что в передачу стали приходить люди с непростыми судьбами.

«Как же мне отказываться лишний раз поработать с людьми? Это то, на чем я построил свою телевизионную карьеру», — подчеркнул он.

Не исключил Дибров и возможности сменить Васильева в кресле ведущего на постоянной основе. К тому же, Дмитрий достаточно удачно сошелся с бессменным экспертом – Эвелиной Хромченко. Однако пока вопроса такого не стоит.