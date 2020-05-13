«Роковая ошибка»: вторая жена Башарова простила актеру удушение на третьем месяце беременности

Вторая супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова простила актеру удушение на третьем месяце беременности. Воспитывающая от артиста сына Марселя девушка пришла на программу к Андрею Малахову, чтобы детально рассказать о тяготах и лишениях, которым она подверглась, пока жила со знаменитостью. Так, в ходе обсуждения выяснилось, что первый раз Башаров поднял на Шевыркову руку еще четыре года назад – тогда Лиза находилась на третьем месяце беременности. Елизавета приехала в Германию, где Марат участвовал в новой театральной работе, и это стало ошибкой.

После того, как премьера состоялась, Башаров смачно напился, а затем стал выдвигать жене претензии. Испуганная Лиза до последнего не хотела верить словам знаменитого супруга, который заявлял, что не хотел появления общего ребенка и вообще влюблен в другую женщину. К тому же, нечто похожее говорил Марат и до очередного скандала. На утро Башаров всегда прозревал, извинялся и клялся, что ничего похожего никогда больше не повторит, но скандалы учащались.

«Однажды, когда все это началось в очередной раз, я взяла с полки стакан воды и облила его. Это было роковой ошибкой. Он начал душить. Мне удалось сбежать в другую комнату», — вспоминает Шевыркова.

Тогда от развода семью спасло очередное обещание и видимое желание Башарова все исправить. Лиза осознала, что делить с Маратом одну кровать больше нельзя только тогда, когда оказалась в больнице с переломом носа.

Сейчас Шевыркова не намерена давать бывшему супругу ни единого шанса – она уверена, что артист не изменится, а главной его проблемой считает алкоголь. Единственное, о чем Лиза мечтает – чтобы Марат продолжал общаться с сыном, ведь наследник всегда очень ждет появления отца.