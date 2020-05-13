«Я страдал сильно»: Никас Сафронов едва не свел счеты с жизнью из-за женщины

Вот уже много лет 64-летний художник не может забыть девушку, которую упустил из-за собственной слабости.

64-летний художник Никас Сафронов едва не свел счеты с жизнью из-за женщины. К своему возрасту деятель культуры дважды был женат, но так и не сумел сохранить ни один из семейных очагов. Лере Кудрявцевой в ток-шоу «Секрет на миллион» Сафронов признался, что на сегодняшний день не страдает от одиночества, ведь у него много женщин. Однако в ЗАГС с кем-то из них он больше не торопится, хоть и не исключает такой возможности.

Болью в сердце знаменитого ловеласа отдается лишь одна пассия, которую Никас упустил, будучи помоложе. Воспоминания о той даме до сих пор делают Сафронову больно, но исправить что-то художник уже не может. Никас припомнил, как его вторая половинка поставила ему условие – либо он берет ее в жены, либо они расстаются. Тогда Сафронов испугался и выбрал свободу. Девушка ушла, а он так и не смог забыть ее даже спустя годы.

«Я страдал сильно, я едва не свел счеты с жизнью», — рассказывает он, тяжело вздыхая.

Несмотря на богатый интимный опыт, ни об одной из своих женщин Сафронов не судит предвзято. Каждой из них Никас искренне благодарен за совместный опыт и подмечает, что «всегда рад искуситься», были бы те, кого хотелось искушать.