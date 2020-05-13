«Галилео» возвращается на экраны с новым ведущим

Юным зрителям на СТС покажут новые химические опыты и напомнят о законах физики.

Любимая юным поколением программа «Галилео» возвращается на телеканал СТС с новым ведущим. Генеральный директор вещательной компании Вячеслав Муругов рассказал, что подобным образом СТС решил дать свой ответ на формат онлайн-образования, который стал очень востребован в России в связи с пандемией коронавируса.

Немного изменится формат с приходом на смену Александру Пушному Владимира Маркони. Неизменными останутся лишь законы физики и химические опыты, с которыми познакомят любопытствующих на экране. Сам Маркони в беседе с журналистами назвал программу «легендой». Он подметил, что очень волнуется, ведь стать новым лицом именитого шоу – это осознание большой ответственности.

«Я знаком с историей «Галилео», видел практически все выпуски и обожаю, когда интересно и одновременно полезно», — подметил он.

Маркони будет вести программу вместе с популярным блогером Даней Крастером.

Первый выпуск выйдет уже 25 мая. Показывать передачу будут практически ежедневно с понедельника по субботу в 14 часов.