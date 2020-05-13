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«Галилео» возвращается на экраны с новым ведущим

Юным зрителям на СТС покажут новые химические опыты и напомнят о законах физики.

«Галилео» возвращается на экраны с новым ведущим
Постер программы "Галилео". Фото: телеканал СТС

Любимая юным поколением программа «Галилео» возвращается на телеканал СТС с новым ведущим. Генеральный директор вещательной компании Вячеслав Муругов рассказал, что подобным образом СТС решил дать свой ответ на формат онлайн-образования, который стал очень востребован в России в связи с пандемией коронавируса.

Немного изменится формат с приходом на смену Александру Пушному Владимира Маркони. Неизменными останутся лишь законы физики и химические опыты, с которыми познакомят любопытствующих на экране. Сам Маркони в беседе с журналистами назвал программу «легендой». Он подметил, что очень волнуется, ведь стать новым лицом именитого шоу – это осознание большой ответственности.

Владимир Маркони
Владимир Маркони. Фото: телеканал СТС

«Я знаком с историей «Галилео», видел практически все выпуски и обожаю, когда интересно и одновременно полезно», — подметил он.

Маркони будет вести программу вместе с популярным блогером Даней Крастером.

Блогер Даня Крастер
Блогер Даня Крастер. Фото: телеканал СТС

Первый выпуск выйдет уже 25 мая. Показывать передачу будут практически ежедневно с понедельника по субботу в 14 часов.

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