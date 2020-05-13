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«Я влюбилась в талант»: Климова вспомнила знакомство с Гелой Месхи

С третьим мужем она сблизилась на съемках сериала «Волчье солнце». Об этом актриса рассказала в студии программы «Судьба человека».

«Я влюбилась в талант»: Климова вспомнила знакомство с Гелой Месхи
Климова вспомнила знакомство с Месхи/http://globallookpress.com/

Актриса Екатерина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свое знакомство с третьим мужем актером Гелой Месхи. От него она родила дочь Беллу. Брак распался около года назад. Их знакомство случилось на съемках сериала «Волчье солнце».

«В моей жизни появился мужчина, который меня отогрел. Я снова почувствовала себя маленькой и слабой. Когда мы с Гелой встретились, я спокойно и устойчиво стояла на ногах после развода с Игорем Петренко. Успокоилась. Я влюбилась в талант».

Екатерина Климова

Как отметила актриса, Гела Месхи за ней красиво ухаживал. «Он был щедрым, смелым. Он не побоялся вступить в отношения с женщиной с тремя детьми. Да еще и старше его на восемь лет. Не каждый пойдет эту крепость брать. Гела сразил меня своей смелостью. Мне пришлось сдать позиции под его напором. Он почти сразу сделал мне предложение. Сначала на Эйфелевой башне, потом в Америке. Всегда это делал романтично. У меня не было поводов сомневаться в его чувствах. Да и Белла быстро у нас появилась», — заявила звезда.

Сдружились с Месхи и сыновья Климовой от брака с актером Игорем Петренко. «Гела — открытый человек. Он улыбчивый, молодой, он прекрасно готовит. Я почувствовала себя женщиной рядом с ним», — заявила звезда.

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