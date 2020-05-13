«Я такая счастливая!»: Асмус впервые за два месяца прервала самоизоляцию

Актриса сделала это ради съемок в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Кристина Асмус практически два месяца не покидала стен своего дома, однако ради эфира в «Вечернем Урганте» она решила прервать самоизоляцию.

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В программе актриса вначале появилась в режиме онлайн – на экране ноутбука ведущего шоу. Но оказалось, что это шутка – звезда стояла рядом с Иваном и разговаривала с ним по телефону с помощью видеосвязи.

«Ты вышла с нами на связь онлайн. Почему ты это делаешь, если стоишь вот здесь – рядом и смотришь в телефон?» — удивился Ургант. «Ванечка, я почти два месяца на самоизоляции сижу, привыкла. И ты можешь вот так на меня прямо не смотреть? Мне вот так комфортнее», — заявила Кристина, указывая в экран телефона.

Другой гость программы режиссер Александр Молочников тоже признался, что испытывает определенные трудности в живом общении. «Я бы штаны снял», — сказал он.

Позже Кристина Асмус выложила в stories своего Instagram восторженное видео. «Я такая счастливая, не могу! Я сегодня ехала, всему радовалась! Каждому дереву, каждому столбу, мосту, каждому зданию. Я, конечно, очень соскучилась по нормальному ритму жизни», — поведала артистка.