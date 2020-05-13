Жена Меньщикова рассказала, как Бузова помогла ей встретить мужа

Легендарный участник телепроекта «Дом-2» на ТНТ недавно вернулся на шоу вместе со своей беременной супругой Ангелиной. 39-летняя женщина уже имеет двух дочерей – Ольгу и Каролину и даже внучку от старшей наследницы. Как оказалось, именно она когда-то помогла им встретиться.
15 лет назад звезды телестройки приехали на гастроли во Владивосток (родной город Ангелины).
«Моя дочь была поклонницей Ольги Бузовой, мы купили ей цветы, чтобы подарить после выступления», — рассказала супруга Степана «СтарХиту».
Пока Ольга поднималась на сцену к своей любимице, Геля осталась ждать ее в зрительном зале. Красивую девушку заметил Степан, мужчина подошел к ней, сделал комплимент и поцеловал.
А потом они неожиданно встретились в одном из тайских кафе. Ангелина уверена, что это судьба, поэтому не задумываясь уехала из теплой страны, где жила и работала, вслед за своим любимым мужчиной.
Сегодня Степан в отличных отношениях с младшей дочкой Гели, а вот со старшей – не заладилось. Шоумен считает, что девушка ревнует его к матери.