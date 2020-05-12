«Непутевый» экс-муж Лолиты сознался, что единожды воспользовался популярностью певицы в своих целях

Тренер по сквошу Дмитрий Иванов отметил – он не всегда был идеальным, но упрекнуть его практически не в чем.

Пятый бывший супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов умудрился опоздать на собственную свадьбу с певицей. В эфире программы «Пусть говорят» тренер по сквошу впервые вспомнил, с чего началась их семейная жизнь с певицей. Спортсмен поведал, что его, как человека приличного, очень обижают кривотолки, что он якобы всегда пользовался знаменитостью своей второй половинки и завидовал жене и ее известности. Не скрыл Иванов разве что того факта, что однажды популярность Лолиты сыграла ему на руку.

Дмитрий вспомнил, что в день свадьбы опаздывал на церемонию бракосочетания. Тогда все будто бы играло против него, а в последний момент его на дороге остановил полицейский.

«Она на тот момент уже была в ЗАГСе. Я через две сплошных перелетал, потом еще штраф пришлось заплатить, потому что меня остановил гаишник. В итоге, я опоздал на какое-то сумасшедшее количество времени, она меня ждала. Меня останавливают: «Куда вы, такой-то, сякой-то». Я ему: «Я тороплюсь, у меня важное событие в жизни, я хочу оформить брак». Пришлось сказать, что у меня необычный союз, такая знаменитая супруга. Уж очень хотелось, чтоб меня быстрее отпустили», — рассказал Иванов.

Дмитрий акцентировал внимание, что ему неоднократно хотелось всем рассказать, чьим мужем он стал, ведь его распирала гордость. Чаще всего он сдерживался. Сейчас же в обсуждении этой темы он не видит никакого смысла, ведь ячейка общества распалась.