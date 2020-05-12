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«Непутевый» экс-муж Лолиты сознался, что единожды воспользовался популярностью певицы в своих целях

Тренер по сквошу Дмитрий Иванов отметил – он не всегда был идеальным, но упрекнуть его практически не в чем.

«Непутевый» экс-муж Лолиты сознался, что единожды воспользовался популярностью певицы в своих целях
Лолита и Дмитрий Иванов/Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Пятый бывший супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов умудрился опоздать на собственную свадьбу с певицей. В эфире программы «Пусть говорят» тренер по сквошу впервые вспомнил, с чего началась их семейная жизнь с певицей. Спортсмен поведал, что его, как человека приличного, очень обижают кривотолки, что он якобы всегда пользовался знаменитостью своей второй половинки и завидовал жене и ее известности. Не скрыл Иванов разве что того факта, что однажды популярность Лолиты сыграла ему на руку.

Дмитрий вспомнил, что в день свадьбы опаздывал на церемонию бракосочетания. Тогда все будто бы играло против него, а в последний момент его на дороге остановил полицейский.

«Она на тот момент уже была в ЗАГСе. Я через две сплошных перелетал, потом еще штраф пришлось заплатить, потому что меня остановил гаишник. В итоге, я опоздал на какое-то сумасшедшее количество времени, она меня ждала. Меня останавливают: «Куда вы, такой-то, сякой-то». Я ему: «Я тороплюсь, у меня важное событие в жизни, я хочу оформить брак». Пришлось сказать, что у меня необычный союз, такая знаменитая супруга. Уж очень хотелось, чтоб меня быстрее отпустили», рассказал Иванов.

Дмитрий акцентировал внимание, что ему неоднократно хотелось всем рассказать, чьим мужем он стал, ведь его распирала гордость. Чаще всего он сдерживался. Сейчас же в обсуждении этой темы он не видит никакого смысла, ведь ячейка общества распалась.

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