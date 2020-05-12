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Похудевший и седой: зрители переставали узнавать Урганта после недели отпуска

В ближайшее время телеведущий намерен вернуться к работе.

Похудевший и седой: зрители переставали узнавать Урганта после недели отпуска
Иван Ургант/Фото: https://www.instagram.com/p/B5VbRtBILHH/

Зрители перестали узнавать Ивана Урганта после недели отпуска. Перед тем, как уйти на временный отдых, Ургант устроил на передаче небольшой банкет с алкоголем и скороговорками. Тогда Ивану вызвались помочь бессменный напарник Александр Гудков, блогер Мария Миногарова и актриса Дарья Чаруша.

Во вторник, 12 мая, Ургант обрадовал всех, заявив, что возвращается к работе. В доказательство Иван поделился собственным, «серьезным» селфи, на котором из-за густой бороды его едва ли можно узнать. Скорее всего, новый выпуск «Вечернего Урганта» зритель увидит уже спустя несколько часов.

Некоторые признались, что очень скучали по Ване и его лицу в телевизоре. Смутил некоторых подписчиков внешний вид любимца – люди всерьез обеспокоились состоянием Урганта, ведь в кадре он выглядел похудевшим, а в бороде пробивалась седина. «Что-то вы плохо выглядите», «Схуднул что ли?», «Куда сбежали щеки?», «Почему такой изможденный вид?», — интересуются они.

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