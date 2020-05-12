Клуша, пацанка, вредина и «мышь серая»: 5 невероятных историй преображения на «Модном приговоре»

«Омолодить» жену, которая старше на 12 лет

Во вторник – экстравагантная семья Ермолиных. Алеша Ермолин с детства знал, что когда вырастет, будет миллионером. А Елена должна была стать его музой для достижения этой цели. Он женился на женщине, которая старше его на 12 лет, но это вовсе не значит, что она должна всем демонстрировать их разницу в возрасте:

«Я молодой, энергичный композитор, предприниматель и просто красавец! Алена должна быть моей концептуальной музой. А пока ее старомодные платья ничего кроме «ля-минора» не вызывают. Я не хочу, чтобы все думали, что это моя мама!».

Алеша утверждает, его красивая жена срочно нуждается в модном молодежном апгрейде. И чем более урбанистическим и необычным будет преображение, тем меньше будет заметна их разница в возрасте. Елена уверена, ее классический стиль ей к лицу, и то, что предлагает Алеша, будет смотреться на ней нелепо и неуместно. Но она настроена решительно, ведь ее обаятельный муж просто магнит для молодых девочек. А значит, пришло время меняться — чтобы составлять достойную конкуренцию. Муж очень любвеобильный мужчина, и нет никакой гарантии, что в один из вечеров он не поддастся соблазну. После преображения героини стилистами, Елена стала выглядеть гораздо моложе и концептуальнее.

Брак трещит по швам

В среду снова муж и жена. Семейная жизнь Натальи и Георгия трещит по швам: супруги на стадии развода. Женщина не готова мириться с тем, что домашние обязанности лежат на ее плечах, ей абсолютно все приходится делать самой: мебель чинить, хозяйством заниматься, детей воспитывать.

В то время как муж-футболист свое внимание уделяет только карьере. Наталья признается, что уже готова вступить в новые отношения, а вот Георгий еще надеется, что «Модный приговор» даст их отношениям второй шанс.

«Он меня сравнивает с другими девушками!»

Четверг. В семье Петровых вечно все не «слава Богу!». Максим постоянно сравнивает жену с другими девушками. Викторию это категорически не устраивает. Она такая одна и подстраиваться под кого-то не собирается. Виктория возмущается: «Каждый раз, когда он приходит с работы, я слышу одно и то же: какие красивые и ухоженные девушки у них в коллективе! Чем больше он меня сравнивает с другими, тем больше я не хочу ничего ради него делать!». Максим в свою очередь не понимает, почему супруга стала выглядеть, как клуша:

«Когда мы только познакомились она была яркой блондинкой, надевала короткие юбочки, платья, красивые блузки. А сейчас я прихожу с работы и постоянно вижу одно и то же: домашняя пижама с единорогами или растянутые майки. Она позорит меня перед коллегами!».

После преображения Виктории стилистами, Максим наконец-то понял, что его жена такая одна. Самая красивая и неповторимая. И сравнивать ее с другими дамами больше ни в коем случае нельзя.

«Жена сидит на месте и ржавеет»

Пятница. Арарат скучает по той яркой девушке, с которой он путешествовал по Индии. Мужчина не понимает, почему в России его Александра становится пресной, нудной и носит одни футболки с джинсами. В чем фокус? Арарат не может сидеть на месте: занимается спортом, встречается с друзьями и всячески развивается.

Мужчина хочет видеть жену смелой и легкой на подъем. Он знает, что его Александра способна быть такой, но только 2-3 месяца в году во время отпуска. В повседневной жизни девушка «сидит на месте и ржавеет». Мужчина не понимает, почему его жена так относится к себе и к своей внешности. Александра отвечает, что все дело в недостатке любви. Она хочет проводить с мужем больше времени, но после работы Арарат приходит злой и раздраженный. Кроме того, у семейной пары двое детей, которых не с кем оставлять. Смогут ли стилисты вернуть Арарату его авантюрную супругу? Смотрите в программе «Модный приговор»!