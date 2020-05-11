«Я мог переписываться с кем угодно»: пятый муж Лолиты впервые публично рассказал о новой пассии

Пятый муж Лолиты Дмитрий Иванов впервые публично рассказал о новой пассии. Напомним, о том, что Милявская официально расторгла брак с тренером по сквошу, стало известно в последний день апреля. Долгое время певица просила у своего адвоката Сергея Жорина ускорить процесс оформления документов, однако из-за коронавируса сделать это не удавалось. В определенный период Милявская отказалась от всех претензий к Иванову, и брак был аннулирован.

Спустя 10 дней Дмитрий Иванов пришел в студию передачи «Пусть говорят», чтобы поделиться впечатлениями от свободной жизни, а заодно рассказать о новой пассии. Спортсмен подметил, что по-прежнему считает: в развалившихся отношениях виноваты оба и радоваться тут однозначно нечему, ведь распалась ячейка общества. Что же касается общения Иванова с другими женщинами, то тут все просто – Дмитрий всегда был верен Лолите, однако в его близком окружении много девушек, контактировать с которыми он не считает зазорным.

«В браке с Лолитой я мог переписываться с кем угодно. Однако, обнародованная Жориным (Сергей Жорин — адвокат Лолиты, — Прим. ред.) переписка – фейк. Мы с адвокатом уже передали адвокату Лолиты запрос с просьбой прояснить, откуда взялся этот диалог», — разъяснил Иванов присутствующим.

По тому, как Дмитрий отвечал на вопросы аудитории, было заметно: о новой возлюбленной рассказывать он не хочет. Однако выяснилось, что некая Ольга, которая является соотечественницей Иванова (оба они родились в Могилеве) существовала в жизни Иванова еще до знакомства с Лолитой.

«Нас познакомили друзья. Я приехал туда, Оля была там. Вот и все наше знакомство. Мы просто проводили время в компании», — похлопал глазами Иванов.

У журналистки Марианы Саид Шах есть другая информация. Во всеуслышание она рассказала, что новой возлюбленной Дмитрий некогда помог перебраться в Москву. Сейчас девушка владеет в столице элитным салоном красоты.

Сейчас Дмитрий с Ольгой живут вместе. Иванов оправдывается: позвал он девушку быть с ним только после того, как узнал, что Лолита нашла себе нового ухажера. Своей вины в случившемся Дмитрий не видит, ведь это не он первый решил налаживать личную жизнь на стороне.