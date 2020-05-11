«Он был чувствительным и нежным»: Морозов из «Зулейхи» рассказал о смерти своего брата

По словам актера в студии программы «Судьба человека», родственник никогда не говорил, что его волнует.

Актер Евгений Морозов, который сыграл роль красноармейца Игнатова в нашумевшем сериале «Зулейха открывает глаза», стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о смерти брата, который покончил жизнь самоубийством.

«Брат жил в Киеве. На Украине перед ним открывались разные возможности. Он занимался, к примеру, в актерском кружке. Пытался пойти за мной следом в актерскую профессию. Он, надо признать, был очень чувствительным и нежным». Евгений Морозов

Как отметил актер, его брат почему-то решил в какой-то момент, что «его нежность и чувствительность миру не нужны». «Ему было всего 24 года, когда случилась трагедия. Это был его выбор. Я не принимаю такой его выход из положения», — сказал актер.

По словам Евгения Морозова, брат никогда не делился тем, что его волнует. «Он был младше меня на пять лет. У нас были, скажу честно, в детстве натянутые отношения. Мы только за несколько месяцев до его смерти начали нормально общаться», — заметил актер.