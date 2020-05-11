«С этой песней у меня связана личная история»: Цой рассказал о любимом номере на «Маске»

Как отметил певец, он без ума от композиции Аллы Пугачевой.

Певец Анатолий Цой, которому удалось одержать победу на шоу «Маска», заявил, что его любимым номером на проекте стала песня «Позови меня с собой» примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

«Это не просто номер для меня, с этой песней у меня связана своя личная история. Эта композиция запала в душу не только мне, но и жюри, и зрителям». Анатолий Цой

Особый трепет Анатолий Цой испытывал, когда исполнял хит группы «А’Студио» «Нелюбимая». Как он отметил, во время песни он вспоминал свою родину — Казахстан. Этой композицией он отдал дань стране, которая много для него значит.

Отметим, что Анатолий Цой после успеха на «Маске» начал свою сольную карьеру. Исполнитель уже записал несколько песен. По словам певца, «Маска» оставила неизгладимый след в его душе. Он всегда будет с радостью вспоминать проект и людей, с которыми благодаря ему познакомился, сообщает «СтарХит».