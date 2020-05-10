«Не вижу вашей радости»: в шоу «Холостяк» Криворотов не дал розу ни одной из девушек

В двух шагах до финала проект не покинула ни одна из девушек.

Одиннадцатый выпуск шоу «Холостяк» оказался одним из самых семейных. Антон Криворотов отправился знакомиться с родителями девушек, которых на проекте осталось трое – это Лиза Адаменко, Барбара Пино и Настя Ковалева.

С матерью Барбары Криворотов пообщался по скайпу, поскольку она находится не в России. К тому же она не говорит по-русски и переводить вопросы и ответы между «женихом» и мамой пришлось Барбаре. К родным Насти герой отправился в деревню под Воронежем. Там же он получил травму, упав с дерева, – перелом отростков двух позвонков. С родителями Лизы Антон знакомился уже в специальном корсете, и движения ему давались с трудом – больная спина постоянно напоминала о себе.

К церемонии роз все девушки подошли в растерянности – знакомство с родителями каждой прошло хорошо, и у всех остались только положительные эмоции. По всей видимости, и Антону было сложно сделать выбор, поэтому он взял одну, а затем вторую розу и раскрошил их на лепестки.

«Все остаются. Я не знаю как эти две розы разделить между вами тремя. Я приглашаю вас к моей семье. Всех. И встретимся мы с ними в Турции» — объявил герой. И удивленно заметил: «Я или без линз – не вижу вашей радости, или правда вы как-то непонятно реагируете?!».

Девушки действительно казались растерянными и явно не ожидали такого поворота. И радости на их лицах не было никакой. «Какого фига? А как ты будешь делить одно кольцо потом?» — позже рассуждала сама с собой Настя Ковалева.

На этом знакомства с родителями не закончились. В следующем, предфинальном выпуске холостяк повезет очаровательную троицу к своим маме и папе в Турцию.