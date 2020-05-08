Звезды кино в погоне за призом: Коренев и Баринов приняли участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Народные артисты России Владимир Коренев и Валерий Баринов решили принять участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?» и при самом лучшем раскладе уйти домой не с пустыми руками. Так как за окном продолжает бушевать коронавирус, условия участия немного изменились: подсказка «помощь зала» больше не доступна, ведь передачу теперь снимают без зрителей, так что и подсказать в этом случае будет некому. Но зато участникам доступны сразу четыре других варианта сторонней помощи при поиске ответа, что немного упрощает задачу.

Валерий Баринов рассказал интересную историю, объединяющую его с Владимиром Кореневым. В 1962 году, почти сразу после выхода картины «Человек-амфибия», Коренев приехал в город Орел погостить у родственников. Но нормально отдохнуть не поучилось, казалось, что весь город как-то узнал о том, что приехал знаменитый «Ихтиандр». Актеру буквально не давали проходу, все желали получить автограф и перекинуться парой слов. Разумеется, проводились и встречи со зрителями, на которых присутствовал Валерий Баринов. Причем он действительно не пропускал ни одну из них и всегда садился на первый ряд, что и отметил Коренев, в очередной раз увидев в толпе ставшее знакомым лицо.

В процессе программы выяснилось, что знаменитый дуэт актеров не смотрел ни одну из частей «Звездных войн». А о том, удалось ли друзьям дойти до несгораемой суммы в 200 000 рублей, вы сможете узнать 10 мая в 16:00 на Первом канале.