Праздничный концерт и расширенная версия «Т-34»: что приготовили телеканалы к 75-летию Победы

В режиме самоизоляции особенно интересна программа передач на ТВ в праздничное 9 Мая.

Главный телеканал страны приглашает вместе вспомнить песни Великой Победы – на Первом 9 мая споют звезды кино и российской эстрады. В 13-40 в эфире «Песни Великой Победы» — телевизионная версия большого театрализованного концерта в Кремле, посвященного 75-летию годовщины с главного исторического события страны. После него – легендарные советские военные фильмы: в 15-45 «Офицеры», в 21-30 «В бой идут одни старики», в 23-00 – «Белорусский вокзал». Чтобы почтить память павших за мирное небо над головой героев, в 18-55 телеканал объявит минуту молчания.

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10 мая в 13-30 – премьера документального фильма «Энергия Победы». Зрители картины узнают, как в разгар Второй мировой войны советские инженеры и строители реализовывали самые амбициозные и дерзкие проекты по энергообеспечению городов, находящихся под прицелом фашистов, где в стране пробурили первую газовую скважину и почему началом создания в СССР всей газовой индустрии является период Великой Отечественной войны. Продолжит вечер концерт к 60-летию композитора Игоря Матвиенко с участием группы «ЛЮБЭ».

11 мая – день Дмитрия Харатьяна. Любимому миллионами поклонников «гардемарину» посвящен документальный фильм «Я ни в чем не знаю меры» в 14-55, а сразу после него – премьера юбилейного концерта Харатьяна «Дороги любви».

На «России 1» 9 мая зрители впервые увидят картину «Батальоны просят огня» в цифровом качестве. Специально к юбилею Победы филиал ВГТРК «Гостелерадиофонд» совместно с киностудией «Мосфильм» выполнили цифровую реставрацию легендарной военной драмы. В 17-45 – фильм о маленьком герое большой войны «Солдатик», основанный на реальных событиях. В 21-00 – расширенная версия блокбастера «Т-34». Зрителям представится возможность впервые увидеть новые детали подвига наших танкистов в фашистском плену.

10 мая на телеканале – продолжение хореографического проекта «Танцы со звездами». Пара Марии Иваковой и Евгения Папунаишвили временно сошла с дистанции из-за коронавируса, но скоро обязательно вернется. 11 мая, в понедельник, в 21-20 премьера сериала «Родительское право» о провинциалке, повстречавшей сына олигарха.

На развлекательном телеканале ТНТ 9 мая – самый патриотичный день. С 12 до 20 часов все серии первого сезона комедийного многосерийного фильма про спецназовца Саню Кучина «Патриот». В 21-00 триллер с участием Александра Петрова «Герой». 10 мая весь день в эфире – юмористическое шоу «Однажды в России» с 14-00 до 19-00. Сразу после – две серии реалити-сериала «Солдатки», а следом за ними «Холостяк».

Телеканал НТВ в День Победы предлагает к просмотру фильм «В августе 44-го» с участием Евгения Миронова, Владислава Галкина, Альберта Филозова. В 19-35 – премьера военной драмы «Алеша». В воскресенье, 10 мая, парад военных кинокартин продолжится: в 10-25 драма «Звезда», в 12-20 «Подлежит уничтожению», в 17-00 «Топор».

По традиции телеканал СТС приглашает провести праздничные выходные за просмотром семейных анимационных фильмов. 9 Мая в эфире все серии мультфильма «Кунг-фу Панда» с 14-50. А в 20-00 – «Книга джунглей». 10 мая в 19-05 – фэнтэзи «Гнев титанов», а в 21-00 фантастический боевик «Джон Картер».