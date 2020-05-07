«Жди меня, и я вернусь»: ко Дню Победы «Муз-ТВ» приготовил проекты и выступления звезд

Приближается один из самых важных праздников года – День Победы. На этот раз он станет не только юбилейным, 75-м по счету, но и непривычно тихим – все торжества по случаю даты перенесены из-за пандемии коронавируса. Однако телеканалы страны намерены отпраздновать 9 Мая и уже приступили к поздравлениям.

С 7 мая эфир «Муз-ТВ» будет полностью посвящен знаменательной дате. Телезрители увидят специальные программы, подготовленные к празднику: «Автограф Победы», трогательные поздравления звезд, спецвыпуски новостей и вечерний концерт группы «Любэ» с всенародно любимыми и невероятно патриотичными песнями в исполнении Николая Расторгуева.

Кроме того, в особенном проекте телеканала звезды шоу-бизнеса объединятся, чтобы исполнить пронзительный стих Константина Симонова «Жди меня», а также любимую несколькими поколениями песню «Катюша». Николай Басков, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Дима Билан, и многие другие звезды выразят свою признательность и почет ветеранам, подарившим нам мирное небо.