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«Жди меня, и я вернусь»: ко Дню Победы «Муз-ТВ» приготовил проекты и выступления звезд

В эфире музыкального канала по-новому зазвучит легендарная «Катюша», а также пронзительное стихотворение Константина Симонова.

«Жди меня, и я вернусь»: ко Дню Победы «Муз-ТВ» приготовил проекты и выступления звезд
Сергей Лазарев. Фото: телеканал «Муз-ТВ»

Приближается один из самых важных праздников года – День Победы. На этот раз он станет не только юбилейным, 75-м по счету, но и непривычно тихим – все торжества по случаю даты перенесены из-за пандемии коронавируса. Однако телеканалы страны намерены отпраздновать 9 Мая и уже приступили к поздравлениям.

Дима Билан
Дима Билан. Фото: телеканал «Муз-ТВ»

С 7 мая эфир «Муз-ТВ» будет полностью посвящен знаменательной дате. Телезрители увидят специальные программы, подготовленные к празднику: «Автограф Победы», трогательные поздравления звезд, спецвыпуски новостей и вечерний концерт группы «Любэ» с всенародно любимыми и невероятно патриотичными песнями в исполнении Николая Расторгуева.

Валерий Меладзе.
Валерий Меладзе. Телеканал «Муз-ТВ»

Кроме того, в особенном проекте телеканала звезды шоу-бизнеса объединятся, чтобы исполнить пронзительный стих Константина Симонова «Жди меня», а также любимую несколькими поколениями песню «Катюша». Николай Басков, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Дима Билан, и многие другие звезды выразят свою признательность и почет ветеранам, подарившим нам мирное небо.

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День ПобедыДима БиланМУЗ-ТВНиколай Расторгуев
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