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Герой «Холостяка» Антон Криворотов получил травму позвоночника

Инцидент произошел во время съемок нового выпуска проекта.

Герой «Холостяка» Антон Криворотов получил травму позвоночника
Антон Криворотов. фото: пресс-служба канала ТНТ

Шоу «Холостяк» на ТНТ в этом году снова заставило зрителей прильнуть к экрану, так как главным героем проекта стал стоматолог и певец Антон Криворотов. Состоявшийся в жизни мужчина, но еще не достигнувший большой известности, стал «лакомым кусочком» для участниц телешоу. Однако завоевать сердце обаятельного холостяка оказалось непросто. Недавно парень познакомил потенциальных невест со своей бывшей девушкой.

А в новой серии зрители увидят, как сам Антон нервничает, так как ему пришлось познакомиться с родителями девушек. Общение с родственниками участниц прошло неплохо, но без неприятностей не обошлось. Когда Антон был в Воронеже, чтобы увидеться с родственниками Насти Ковалевой, то так вышло, что он упал с дерева и получил серьезную травму позвоночника.

Ковалева  выросла в деревне под Воронежем. Теперь там живет только ее бабушка. Девушка решила, что это идеальное место, чтобы Антон ее лучше узнал. Она привезла его в эту деревню и не только познакомила с близкими, но и показала остатки домика на дереве, где она любила играть.

Криворотов захотел спрыгнуть с дерева в стог сена. Настя, почуяв беду, стала отговаривать парня от рискового поступка, но он ее не послушал. Он взобрался на сук, который обломился  под его весом. В итоге молодой человек рухнул с большой высоты и заработал перелом позвоночника.

Кадр из шоу "холостяк". Фото: пресс-служба канала ТНТ
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: пресс-служба канала ТНТ

«В итоге я очень неудачно упал. Мы закончили съемки, я вернулся в отель, а через некоторое время понял, что из-за сильного отека у меня не поднимается нога. Я срочно поехал в Москву, чтобы сделать МРТ. Диагноз: перелом поперечных отростков двух поясничных позвонков. С родителями Лизы Адаменко я уже знакомился в корсете», — поделился Криворотов.

Как прошло знакомство с родителями всех девушек, с кем из них у Антона состоялся очень серьезный разговор, смотрите в это воскресенье, 10 мая, в 20:30 в шоу «Холостяк» на ТНТ.

Кадр из шоу «Холостяк». Фото: пресс-служба канала ТНТ

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