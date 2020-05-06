Обычная домохозяйка раскроет полезные лайфхаки в новой передаче «Секреты счастливой жизни»

Вот уже больше месяца жители России стараются соблюдать самоизоляцию. Постоянно находиться в четырех стенах для многих оказалось непросто. Тяжелее всего пришлось домохозяйкам и женщинам, каждый день занимающимся уборкой, готовкой и остальными делами, которых только прибавилось, так как все близкие дома. Телеканал «Dомашний» решил облегчить жизнь прекрасной половины человечества.

С 12 мая на канале стартует новое шоу «Секреты счастливой жизни», ведущей которого стала обычная домохозяйка из подмосковного города Видное Надежда Мишалуева. Она расскажет, что делать, если нет сил стоять у плиты, а домочадцы ноют и требуют внимания, как все успеть и ни с кем не поругаться. Надежда раскроет секрет, как ей удается держать квартиру в идеальном состоянии, и поделится другими полезными лайфхаками ведения домашнего хозяйства. Также женщина подскажет, как активно и весело проводить время с семьей, сохранять здоровье и бодрость духа.

Мишалуева знает, как сократить время на глажку, как сделать, чтобы зеркало в ванной не запотевало, и как победить пыль в квартире.

«У нас в стране так много прекрасных женщин, которые света белого не видят за домашними заботами. А так хочется, чтобы они, наконец, смогли выдохнуть и позволили себе заняться чем-то новым, интересным, провести больше времени с семьей, а не стоять с утра до вечера у плиты. Мой главный секрет — хорошее настроение. Всегда начинайте день с улыбки, а остальному я вас научу!» — высказалась новоиспеченная ведущая.

Добавим, что Мишалуева — мама троих детей, а также бабушка четырех внуков, заботливая жена и хорошая хозяйка. В свободное время Надежда занимается конькобежным спортом, помогает внукам с уроками и смотрит «Dомашний».

Напомним, что новая передача «Секреты счастливой жизни» будет выходить в эфир на канале «Dомашний» с 12 мая в 22:30 по будням.