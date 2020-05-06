Вели переговоры с Софией Ротару: стали известны пять главных секретов шоу «Маска»

Организаторы шоу «Маска», которое не так давно завершилось на канале НТВ, раскрыли пять главных секретов шоу. Оказывается, на проект хотели пригласить украинскую певицу Софию Ротару. К сожалению, переговоры с ней успехом в итоге не увенчались.

Между тем имена всех артистов, которые участвовали в шоу, изначально знали всего три продюсера. Информация об участниках держалась в строжайшем секрете.

Любопытно, что герои шоу шли на разные хитрости, чтобы раскрыть коллег. К примеру, один из участников прятался у себя в машине. Он хотел подглядеть, кто выходит из других автомобилей. Правда, его вовремя заметили охранники и попросили на выход. Организаторы не стали называть имя этого излишне любопытного человека.

Во время репетиций участники шоу общались только кивками головы и различными жестами. Разговаривать друг с другом им было строго запрещено. Звукорежиссер во время эфиров менял голоса выступающим, когда они общались с жюри и ведущими. Для этих целей пришлось прибегнуть к специальным секретным фильтрам, сообщает портал wday.ru.