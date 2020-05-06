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«Вижу маникюр свеженький»: Бледанс ответила на претензии профайлера

Актрисе пришлось продемонстрировать собственные ногти в телевизионном эфире.

«Вижу маникюр свеженький»: Бледанс ответила на претензии профайлера
Эвелина Бледанс. Фото Global look press

Первый канал запустил спецпроект «У нас все дома» с Тимуром Еремеевым. В компании с экспертами программы «На самом деле», профайлером Сабиной Пантус и полиграфологом Романом Устюжаниным он показывает, как российские звезды проводят время в самоизоляции и нередко провоцирует их каверзными вопросами.

Так на онлайн-встрече с Эвелиной Бледанс артистку попытались подловить на том, что она пользуется услугами бьюти-мастеров. Звезда предстала перед веб-камерой «при параде» — с прической, макияжем, в красивом платье по фигуре с открытыми плечами и даже с вечерними украшениями в виде массивных серег и перстней.

«Видите, какая я красивая? Я специально нарядилась, потому что уже надоели халаты, треники, костюмы для йоги», — сказала Бледанс.

«Раз ты такая красивая, сразу вопрос. Я вижу корни не отрасли и маникюр свеженький! Делись!» — хотела подловить актрису Пантус.

Эвелина Бледанс. Фото
Эвелина Бледанс. Стоп-кадр: Первый канал / «У нас все дома»

На это Эвелина просто показала ближе свои ногти со старым покрытием и заверила, что волосы умеет красить сама. По словам звезды, она трепетно относится к сыну Семену и к собственному здоровью, поэтому режим самоизоляции соблюдает на «все сто».

Ранее мы писали о реакции пользователей Сети на челлендж Бледанс с «солнечным» сыном. Актриса нарядила ребенка в женское платье и это понравилось далеко не всем.

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