«Первый случай, когда такая сидячка»: Винокур пожаловался на тяготы самоизоляции

Тем не менее, артист старается находить себе работу, о чем рассказал в программе «У нас все дома».

Владимир Винокур проводит самоизоляцию на даче вместе с женой Тамарой, дочерью Анастасией и внуком Федором. Артист клянется, что в гости к нему никто не ходит, а за продуктами отправляется наследница, соблюдая все меры осторожности.

«В нашей семье выбрали для этой роли того, кого меньше всех жалко», — пошутила она в программе «У нас все дома» (Первый канал).

По словам юмориста, практически все свое время он проводит в работе. Сейчас Владимир Натанович, к примеру, трудится над новым проектом.

«Хочу сделать новую программу – вспомнить былое. Поэтому поднимаю старые тексты, изучаю. Ну а что касается сегодняшней ситуации, то за все годы, что я вкалываю, летаю, езжу, выхожу на сцену, это первый случай, когда такая сидячка. Сижу и не могу выйти на сцену», — рассказал народный артист.

Чтобы окончательно не превратиться в «недвижимость», Винокур осваивает на даче тренажеры и даже занимается балетом с дочкой, которая, является артисткой Государственного академического Большого театра.