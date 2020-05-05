«Это все знаки»: выписавшаяся из больницы Бабкина пообещала переосмыслить свою жизнь

Недавно выписавшаяся из больницы 70-летняя Надежда Бабкина пообещала переосмыслить свою жизнь. 1 мая артистка впервые показалась аудитории после возвращения домой: тогда поклонники отмечали, что, несмотря на внешнюю бодрость, выглядит Надежда уставшей и похудевшей. Спустя же четыре дня руководитель ансамбля «Русские песни» нашла в себе силы на участие в передаче «Пусть говорят».

Дмитрию Борисову Бабкина рассказала, что ситуация с болезнью заставила ее о многом задуматься.

«У меня ведь никого, кроме сына и его детей, моих внуков, больше нет. У меня папы, мамы нет, дедушек, бабушек тоже нет, нет брата. Есть только я одна. А у сына еще и своя история спасения, через которую мы прошли. Это какая-то полоса предупредительная. Это знаки. Кто знает, что еще меня впереди ждет. Но я должна подумать. Тщательно подумать», — поделилась она с журналистом изменившимся взглядом на происходящее.

Умудряется Бабкина и шутить над пережитым. Борисову она рассказала, как спустя некоторое время после выхода из комы вдруг возжелала квашеной капусты.

«Смотрю на себя, вроде не беременная. И все стало шикарно, когда капусты мне принесли! Маслице подсолнечное с Кубани аж передали. А вот про картошку не помню. Вполне вероятно, что и ее могла попросить», — подмечает певица.