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«Для туалета были палки»: Ангарская рассказала о сомнительной гигиене на острове

Звезда Comedy Woman недавно стала победителем шоу «Последний герой».

«Для туалета были палки»: Ангарская рассказала о сомнительной гигиене на острове
Надежда Ангарская. Фото Global look press.

Победительница «Последнего героя» на ТВ-3 Надежда Ангарская призналась, что жизнь на острове действительно не была райской. Трудности испытаний телепроекта ьыли сопряжены с бытовыми сложностями. К примеру, для участников шоу даже не сделали элементарных уборных для необходимых физиологических нужд.

«Для туалета были палки: выкопал яму, потом закопал все в песочек. На острове героев была просто лопата», — рассказала она «СтарХиту».

Душевых кабин или бань тоже не имелось. Люди мылись в естественных условиях, просто прячась друг от друга за скалами.

Взять с собой необходимые вещи для гигиены, например, ведро или таз, не представлялось возможным – участникам выдали список, строго по которому они и собирали свой багаж. Надежда считает, что ей крупно повезло, когда она решила взять с собой термокостюм с длинными рукавами и капюшоном. Он буквально спас ее от песка, ночного холода и палящего солнца.

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