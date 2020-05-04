«Вынашивала полтора месяца»: Ангарская сравнила выигрыш в «Последнем герое» с рождением ребенка

Победительница нового сезона «Последний герой: зрители против звезд» Надежда Ангарская сравнила ощущение от выигрыша с рождением ребенка. Порталу Teleprogramma.pro знаменитость рассказала, что для нее подобный результат стал приятной неожиданностью, ведь Надежда неоднократно порывалась покинуть проект. Не давали ей этого сделать коллеги по команде – очень часто они заявляли, что готовы уйти, но Ангарская остаться просто обязана.

Главным оппонентом на острове Ангарская называет хореографа Евгения Папунаишвили. Комедиантка уверена: стычки сделали ее только сильнее. Вдохнул в Надежду вторую жизнь и приезд мамы – та, несмотря на боязнь перелетов, привезла на остров маленького сына актрисы – Давида.

«У меня к тому моменту были уже «севшие батарейки», поэтому встреча с мамой стала встряской, помогла продолжить борьбу. Когда не оставалось сил на испытаниях, я себе говорила: мама прилетела, а ты не можешь ступеньку перешагнуть!» — вспоминает героиня.

Отвечая же на вопрос, с чем можно сравнить победу, Надежда призналась — с рождением еще одного ребенка.