Фаворитка шоу «Холостяк» Анастасия Ковалева рассекретила, кого видит рядом с собой в финале

Участница призналась, что на проекте ей было очень сложно дружить с кем бы то ни было из-за высокой степени соперничества.

Финалистка шоу «Холостяк» Анастасия Ковалева назвала фамилии девушек, которых считает главными конкурентками за сердце Криворотова. Седьмой сезон проекта о любви медленно приближается к своему логическому завершению: сейчас стоматологу предстоит сделать выбор между тремя оставшимися девушками – самой Настей, давней знакомой Лизой Адаменко и Барбарой Пино.

Порталу Teleprogramma.pro Анастасия рассказала, что все время на проекте царила достаточно напряженная атмосфера, поскольку каждая из участниц мечтала обойти другую на повороте. Впрочем, масштабных конфликтов, которые удалось бы утаить от аудитории, между «невестами» не было. Сейчас Ковалева нередко общается с некоторыми из выбывших — Сашей, Дашей, Полиной и Чумой.

Что же касается личности, которую Настя видит рядом с собой в финале, то это Барбара Пино. Ковалева уверена – Адаменко не промах тоже, и ее возможностей также стоит опасаться.

«Лиза — очень интересная девушка. Очень талантливая! Я не много встречала таких людей в своей жизни. Люблю ее по-своему», — подметила она.