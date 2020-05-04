Рекорд в «Импровизации»: певица Zivert поразила своей догадливостью

В новом выпуске шоу «Импровизация» на канале ТНТ появится певица Zivert. Более того, звезда установит новый рекорд! Артистка продемонстрировала свое умение мыслить нестандартно, а также похвасталась мастерством ставить в тупик даже повидавших почти всех участников шоу.

Готовьтесь пополнить свой словарный запас такими словами, как коровий стригоух и гангста-Будда. Импровизаторы в этот раз научат зрителей играть в чехарду мажоров, узнают, почему главный полицейский города N носит позывной «розовый енотик» и попробуют задать правильные вопросы, чтобы получить на них смешные ответы.

А что касается рекорда, Zivert смогла угадать название «Странного ресторана» с первых секунд объяснения, ранее такое не удавалось никому! Новый выпуск шоу «Импровизация» смотрите на ТНТ во вторник, 5 мая в 21:00.