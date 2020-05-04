«Вы что, не вывешивали объявления в подъездах?»: «Танцы со звездами» покинули фавориты

В новом выпуске «Танцев со звездами» проект неожиданно покинули одни из фаворитов шоу. Напомним, к воскресенью, 3 мая, к соревнованию подошли 10 пар – в прошлом эпизоде по итогам общих результатов отсеялись Петр Романов и Мария Смольникова. В этот же раз не повезло любимцам жюри – актеру Андрею Чернышову и его напарнице Анне Мельниковой. По сумме голосов Чернышов и Мельникова оказались на последней строчке турнирной таблицы с 7 баллами.

После объявления результатов Чернышов поспешил поблагодарить аудиторию и жюри за грамотные советы. Андрей признался – ему очень грустно покидать этот проект, ведь ему была дарована удивительная возможность научиться танцевать, а зрители, в свою очередь, могут отвлечься от внешних проблем за просмотром соревнования.

Шокирован был и Андрей Малахов.

«Аня, ну скажи, почему так? Самые красивые ноги! Вы что, не вывешивали объявления в подъездах, как это делают другие, в лифте?» — обратился он к Мельниковой, которая изо всех сил пыталась сдержать накатывающие слезы.

Поспешил ответить за двоих Чернышов.

«Андрей, это серьезная конкуренция, остальные пары тоже заслуживают внимания», — подытожил он.

Николай Цискаридзе признался – ему искренне непонятно, как голосует аудитория, ведь для многих очевидно – Чернышов и Мельникова владеют телом лучше, чем некоторые другие пары.