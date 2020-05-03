«Девочка, а уже потом мальчик»: фаворитка холостяка Криворотова сделала признание о детях

В шоу «Холостяк» остается все меньше участниц – в очередном выпуске проект покинула Дарья Хаитметова. Девушка довольно эмоционально отреагировала на то, что не получила заветную розу, и заявила Криворотову, что не хочет больше продолжать с ним общение.

А вот фаворитка героя Барбара Пино получила цветок второй. Девушка в послании призналась герою в любви, и Криворотов попросил ее повторить эти слова ему в лицо. Экзотическая красотка уклончиво ответила, что если любви нет, то о ней и не говорят. На 27-летнюю кубинку Криворотов реагирует довольно эмоционально и всегда делает ей комплименты.

Кстати, девушка уже была замужем. За пять лет в браке супруг так и не проявил желания пополнить семью наследниками, поэтому Пино решила разорвать бесперспективные отношения. Она уже тогда была готова к детям. Девушка и сейчас признается – в ближайшие два года она планирует родить.