Нервный срыв или приступ ревности?: одна из участниц шоу «Холостяк» оскорбила Криворотова 

Финал «Холостяка» ближе, обстановка напряженнее, участницы – эмоциональнее. Да и в принципе десятый выпуск для всех героев проекта оказался богат на проявления чувств. Антон Криворотов повез девушек в город своего детства. Он подчеркивал, что для него это очень важно и ценно – побывать у любимой бабушки Евгении Ивановны, наведаться в альма-матер, а также встретиться со своей первой любовью. Но в Саратов холостяк приехал не ради воспоминаний, а по зову сердца – ведь ему предстоит определиться с выбором девушки, и помощь близких ему кстати.

После всех знакомств и «смотрин», как назвала одна из участниц проекта эти встречи, Криворотов с барышнями отправился на ужин в ресторан. Даша Хаитметова села рядом с ним, и Настя Ковалева приревновала Антона. Девушка начала обращать на себя его внимание: «Антошка Криворотов. Доктор Антошка Криворотов».

Холостяку это очень не понравилось. Он признался, что «Антошкой» его никто не называл: «Меня режет «Антошка». Просто мне не нравится. Если вы можете так не делать – не делайте» — отрезал он.

Но Настя не успокоилась. Она насела на Дашу: «Как ты думаешь, Даш, это того стоит?» – спросила девушка соперницу. Дарья ответила, что в последнее время все очень мало спят. «Не ной, мы тут все делаем одно дело. Не забывай». Барбара поспешила уточнить: «А что за дело?»

– Доктор Криворотов сейчас ответит, — усмехнулась Настя. — Чарльз Дарвин. Правильный ответ? — спросил у нее Антон. — Хитрожопый, — отрезала Настя. И засмеялась: «Я любя. Истерический смех».

Участницы осудили Настю за поведение и оскорбления. И девушка вышла, чтобы немного прийти в себя. Уже на улице Настя со слезами на глазах призналась:

«Все, я на исходе. Ну, долго я шла к этому состоянию, в котором я нахожусь сейчас, но пришла. Сломалась, я бы так сказала… сейчас меня подзасосало в эту историю. Он очень умеет очаровывать девчонок. Знает, как это делать, с каждой. И я в том числе попалась на эту удочку, — призналась девушка.

«Чем сильнее ты привязываешься к человеку, тем тяжелее тебе становится конкурировать, бороться. Я думала, что была готова к этому, а, оказывается, что нет» — чуть не плача произнесла Ковалева.

Вернувшись, Настя попросила прощения у Антона за свое поведение. Как истинный джентльмен, Криворотов поспешил заверить ее, что не злится, и послал девушке воздушный поцелуй. А позже пожал плечами: «У Насти Ковалевой просто случился классический нервный срыв».

Многие участницы подумали, что после этого девушка останется без розы, однако проект покинула Дарья Хаитметова.