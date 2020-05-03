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Коронавирус против развлечений: Ивакова и Папунаишвили не выступят в «Танцах со звёздами»

Тест девушки на CoViD-19 не дал точных результатов.

Коронавирус против развлечений: Ивакова и Папунаишвили не выступят в «Танцах со звёздами»
Мария Ивакова и актер Никита Ефремов. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Хотя эпидемия коронавируса все еще продолжается, многие телепроекты уже давно выходят в эфир без зрителей в зале. А некоторые и вовсе отменены. «Танцы со звёздами», однако, продолжают выходить в эфир и радуют зрителей запоминающимися номерами. Однако, болезнь способна поразить кого угодно. Пара, состоящая из ведущей Марии Иваковой и Евгения Папунаишвили, не будет выступать. Причина вполне очевидна — коронавирус.

Как сообщила Ивакова в своем личном аккаунте в Instagram, всю прошлую неделю артисты готовили для зрителей новый африканский танец, но все это было напрасно. Как сообщил продюсер девушки, ее тест на коронавирус был отправлен для дополнительной верификации в Роспотребнадзор, а результат будет лишь через несколько дней. Причем у ее партнера результаты уже готовы, они отрицательные, равно как и у других участников шоу.

«Вчера вечером продюсер сообщил, что мой тест на CoViD-19 отправлен на дополнительную верификацию в Роспотребнадзор, и только через несколько дней можно будет получить результат (надеюсь, он будет отрицательным). У Жени и остальных участников результаты отрицательные» — сообщила Мария.

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