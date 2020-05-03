Коронавирус против развлечений: Ивакова и Папунаишвили не выступят в «Танцах со звёздами»

Хотя эпидемия коронавируса все еще продолжается, многие телепроекты уже давно выходят в эфир без зрителей в зале. А некоторые и вовсе отменены. «Танцы со звёздами», однако, продолжают выходить в эфир и радуют зрителей запоминающимися номерами. Однако, болезнь способна поразить кого угодно. Пара, состоящая из ведущей Марии Иваковой и Евгения Папунаишвили, не будет выступать. Причина вполне очевидна — коронавирус.

Как сообщила Ивакова в своем личном аккаунте в Instagram, всю прошлую неделю артисты готовили для зрителей новый африканский танец, но все это было напрасно. Как сообщил продюсер девушки, ее тест на коронавирус был отправлен для дополнительной верификации в Роспотребнадзор, а результат будет лишь через несколько дней. Причем у ее партнера результаты уже готовы, они отрицательные, равно как и у других участников шоу.