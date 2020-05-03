«Выбрал других женщин»: шоу «Холостяк» покинула девушка, с которой Криворотов провел ночь

В финале десятой серии осталось всего три претендентки на сердце стоматолога-романтика.

Остается три недели до финала самого романтического проекта сезона на ТНТ – шоу «Холостяк». Четверых участниц герой проекта Антон Криворотов в десятой серии повез на свою малую родину – в город Саратов. Там барышень ждало сразу несколько испытаний – встреча с бабушкой героя, знакомство с его первой любовью Еленой, а также церемония роз.

Антон Криворотов признался: его бабушка, Евгения Ивановна Новицкая – самый главный в семье человек. «Выдержать проверку бабушкой не каждый сможет» — грозился холостяк. Однако знакомство всех четверых девушек с 93-летней Евгенией Ивановной стало самым эмоциональным моментом выпуска – плакали практически все героини. От того, каким замечательным человеком оказалась родственница Криворотова, как ласково и душевно каждая претендентка на сердце ее внука поговорила с ней, и что во всех них откликнулось в душе нечто очень знакомое и личное. Барбара Пино решилась на откровенность: ее бабушка была с ней очень жестока.

Криворотов обратился к своей старшей родственнице за мудрым советом – кого из девушек она ему советует выбрать. На что женщина сказала:

«Мне показалось, что больше всех влюблена Барбара. Ну как-то она смотрит ласково. Мне кажется, характер у нее покладистый. И она, мне кажется, преданная будет. Мне нравится она. И Дашенька тоже понравилась» — сообщила свое впечатление бабушка.

После знакомства с бабушкой состоялась встреча с альма-матер Криворотова. Он повел девушек в Саратовский медуниверситет, где получил специальность стоматолога. Не все участницы оказались в восторге от посещения учебного заведения – особо впечатлительным от увиденных банок с формалином стало не по себе.

После универа состоялась следующая проверка. Криворотов познакомил девушек со своей первой любовью Еленой. «Смотрины» — назвала эту ситуацию Дарья Хаитметова. И здесь, после общения с каждой из барышень, Елена вынесла свой вердикт:

«Каждая по-своему прекрасна, но на первом месте для меня Лиза. Мне понравилось, что она хочет о тебе позаботиться. У нее это даже все в глазах, в движении, ты с ней, мне кажется, себя почувствуешь значимым» — чем удивила Криворотова.

Индивидуальных свиданий в городе детства Криворотова у героев не было. Только общий ужин в одном из ресторанов, где случилась истерика у Анастасии Ковалевой. Девушка довольно грубо пообщалась с холостяком, но потом взяла себя в руки и извинилась.

Церемония роз для холостяка стала одной из самых непростых. «Клянусь, это мой самый сложный выбор» — признался герой. Пообщавшись наедине с каждой из девушек, первую розу он отдал Насте, вторую Барбаре, и третья досталась Лизе. Оставшись без заветного пропуска в следующий раунд, Хаитметова стремительно покинула площадку, бросив Антону:

«Я не буду с тобой обниматься, ты выбрал других женщин».

Провожая Дашу к машине, Криворотов услышал от нее, что с ним дружить дальше она не намерена. «Не смогу. Потому что не хочу» — объяснила девушка. На что герой отреагировал: «А я очень тобой дорожу. И что бы ты сейчас ни сказала, я очень рад с тобой был познакомиться и запомнить те моменты, которые нас связывают».

Кстати, поклонники шоу приписывают Криворотову секс, о котором он сам признавался, именно с Дашей. Напомним, пара сбежала от съемочной группы и провела вместе ночь.

В следующем выпуске знакомства с родителями продолжатся. На этот раз уже девушки повезут Антона в свои семьи и покажут, откуда они сами родом.