«При таком люди уже ближе к тому свету»: у Башарова диагностировали отклонение

О том, что у него имеются проблемы с организмом, 45-летний актер узнал по счастливой случайности.

Медики диагностировали у 45-летнего Марата Башарова проблемы со здоровьем. Выявить проблему позволил случай.

Лере Кудрявцевой Марат рассказал, что, будучи женатым на второй супруге Елизавете Шевырковой, он приехал в медицинское учреждение, чтобы закодироваться. Врачи уложили артиста на кушетку, а затем с помощью специальных приборов стали исследовать организм.

В какой-то момент диагносты обратили внимание на отклонение. Врачи долго не объясняли Башарову, что именно они увидели, решившись пообщаться с Лизой.

«Они очень долго с ней разговаривали. Я лежу думаю: «Что такое-то? Помираю что ли? Вроде чувствую себя прекрасно». Они возвращаются ко мне, спрашивают – Марат, а вы выпивали давно? Я им – ну неделю назад, я готовился к приему. А они мне: «У вас проблемы со здоровьем раньше были? У вас отклонения в сердцебиении. При таком ритме люди уже ближе к тому свету», — припомнил Башаров.

Позже уже другие специалисты объяснили – у спортсменов, особенно у людей, занимающихся хоккеем, организм к нагрузкам адаптируется немного по-другому. Бояться за собственную жизнь Марату не стоит.