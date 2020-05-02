«Мне стало легче»: Марат Башаров раскрыл свой секрет на миллион

Марат Башаров раскрыл свой секрет на миллион. 45-летний актер, за чьей спиной два развода, огромное количество любовных романов, драки и рождение двоих детей, поделился с аудиторией тайной, которую долго скрывал.

Лере Кудрявцевой актер рассказал, что его детство нельзя назвать простым – его отец был сантехником, настоящим специалистом. Между папой и сыном установились достаточно доверительные отношения, однако судьба распорядилась по-своему – мужчине поставили страшный диагноз, а спустя определенное время он умер.

Когда Башаров учился в шестом или седьмом классе школы, он случайно нашел собственные документы. Когда Марат заглянул в бумаги, у него пропал дар речи.

«Я увидел, что в документах написано – Марат Алимжанович Башаров. Хотя в школе я учился под фамилией Юнисов – так звали моего отца. Я удивился, и где-то через неделю я решился спросить у мамы, почему так. Мама отвела меня на кухню, усадила и рассказала: «Когда я была молодой, я влюбилась, и в меня влюбился один человек. Потом появился ты, и этот человек ушел, больше не появлялся. А в четыре года я встретила другого мужчину, который тебя и воспитал», — припомнил Башаров.

Первая встреча вызвала в Башарове бурю неоднозначных эмоций.

«Я не знал, как себя вести. У меня было два папы. Я тогда дал биологическому отцу выпить. Мы даже хлопнули по рюмашке. Он мне тогда сказал: «Прости меня, сынок». А я ему ответил, что на него не обижен. Искренне не обижен. Но когда мы бедствовали, я вспомнил про него. Что ж ты, Алимжан, копеечку-то какую-то не дал. Но я все равно не обижен на него», — подметил он.

С тех пор Башаров своего отца больше не видел. Встреча отца и сына произошла в студии «Секрета». Кудрявцева предоставила Марату и Алимжану документ – результат тест ДНК, который доказал – мужчины действительно приходятся друг другу родственниками. Но сюрпризы на этом не закончились. Оказалось, что у Башарова есть брат.

«Мне стало легче. Но что удивительно – я знал про отца, а тут еще и брат свалился как снег на голову. Я о тебе только сегодня узнал. Что касается дальнейшего общения – я возьму, конечно, телефон, буду подходить, если отец будет звонить, но…», — подытожил он.