«Очень переживаю»: Папунаишвили и Ивакова рассекретили незамеченную ошибку в «Танцах со звездами»

Евгений признался: он долго не мог поверить в то, что он допустил промах.

Евгений Папунаишвили и Мария Ивакова рассекретили незамеченную зрителями и жюри ошибку во время одного из номеров в «Танцах со звездами». Телеведущая вместе с владельцем профильных школ являются одними из главных любимцев публики наравне с Екатериной Варнавой и Дарьей Мороз. Однако, и этой паре ничто человеческое не чуждо.

Так, выяснилось, что во время одного из последних номеров пара допустила непростительную ошибку, после которой и Евгений, и Мария в буквальном смысле покрылись потом.

Ивакова подметила – если бы эта ситуация не мучила ее до сих пор, она бы так и не решилась рассказать о ней. Во время исполнения фокстрота после завершения очередного па пара вдруг оказалась не в той части площадки, в которой планировала сделать это изначально.

Практически тут же Мария запаниковала, ведь она подумала, что сбой произошел именно из-за нее. Когда же выступление завершилось, Ивакова расплакалась, будучи уверенной, что участие для нее и Жени завершено.

«Я очень сильно переживаю по этому поводу, хотя это уже в прошлом, танец все равно получился очень красивым, нежным, грустным. В целом, я доволен, как сейчас все складывается», — отметил он для People Talk.

Маша же акцентировала внимание: из той ситуации она извлекла урок. К счастью, тогда ни зрители, ни Цискаридзе и команда не успели осознать, что именно произошло.