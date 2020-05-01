«Не хочу попасть в блог к Харламову»: жених сбежал из студии «Давай поженимся!»

Один из участников шоу «Давай поженимся!» «сбежал» со съемок программы. Кадрами эпизода поделился самый преданный зритель и поклонник Ларисы Гузеевой Гарик Харламов.

Так, в недавнем выпуске мужчина по обыкновению пришел бороться за сердце эффектной невесты. Сначала гость коротко рассказал о себе, а затем телеведущая попросила его показать сюрприз, который он подготовил для дамы сердца. Прежде, чем исчезнуть, герой признался – он не любит говорить, предпочитая показывать.

«Вы знаете, не в моих правилах блистать чешуей на первом свидании. Я не уверен в своих вокальных навыках, танцор из меня тоже тот еще, не хочу попасть в блог к Гарику Харламову. Поэтому сюрприз у меня будет немножечко другой», — сказал он и исчез.

Далее зрители услышали топот удаляющихся ног, а затем звук сигнализации. Сам Харламов поступок молодого человека оценил.

«Хм … что ж …понимаю парня, поддерживаю!», — емко выразил он свои мысли.

Позже стало известно, что именно Харламов добавил на видеоряд соответствующие эффекты, и на самом деле из студии никто не сбегал.