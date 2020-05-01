Первый канал поблагодарит врачей концертом с участием звезд

Первый канал поблагодарит врачей за спасение жизней людей в период пандемии коронавируса концертом с участием звезд. В пресс-службе вещательной компании порталу Teleprogramma.pro рассказали, что в воскресенье, 3 мая, зрители смогут услышать любимые песни в исполнении Григория Лепса, Сергея Шнурова, Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, Полины Гагариной. Поделятся своей энергетикой также Эмин, Александр Маршал, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Сергей Безруков и многие другие.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также прокомментировал грядущее событие. Он пояснил, что со своей стороны РФПИ старается сделать все возможное, чтобы поддержать тех, кто борется за жизни на передовой. Концерт – это отличная возможность дать ментально отдохнуть тем людям, нагрузка на которых из-за распространения вируса возросла в разы.

«В знак глубочайшей признательности мы приняли участие в организации концерта, который будет показан в эфире Первого и в ходе которого российские звезды вместе со всей страной громкими и искренними аплодисментами поддержат врачей, медсестер и студентов-медиков, ведущих борьбу с пандемией», — подытожил он.

Концерт «Нашим врачам. Мы говорим вам: «Спасибо!» смотрите 3 мая в 22:00 на Первом канале.