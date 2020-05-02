Рэпер Птаха: «На проекте «Последний герой» Хапугина пыталась поругать нас с Бардо»

Уже в субботу, 2 мая, мы узнаем, имя участника проекта «Последний герой», который покинет остров в шаге от финала. Их останется трое. И в этот раз судьбу четверых полуфиналистов — рэпер Птаха, участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, зрители Дмитрий Павлюк и Игорь Жук — выбывшие участники. Больше никаких испытаний за личный иммунитет, никаких скрытых иммунитетов. Под ударом каждый.

Накануне выпуска шоу «Последний герой. Зрители против звезд» на ТВ-3 портал Teleprogramma.pro пообщался с рэпером Птаха, который дошел до полуфинала и может стать последним героем.

– Давид, почему решили принять участие в проекте «Последний герой. Зрители против звезд» на ТВ-3?

– Еще с самого первого сезона «Последнего героя», когда его показывали по Первому каналу, я наблюдал за всем происходящим с открытым ртом. Ждал каждый выпуск, смотрел. Когда проект закончился, я начал изучать методы выживания в дикой природе. Потом начал выезжать в лес. Сначала недалеко от города, потом все дальше и дальше. А потом вообще уходил в дебри со своей собакой и палаткой. Научился на своем опыте добывать огонь, воду. И когда появилась возможность поучаствовать в проекте «Последний герой», я был безумно счастлив, что мне выдался такой шанс. Я должен был испытать свои навыки именно в таком формате.

– Вы стали победителем испытания, в котором нужно было есть червяков, тараканов и прочую неприглядную для еды живность. О чем вы думали в этот момент? Было сложно или вы в принципе непривередливый в пище человек?

– Да ни о чем не думал. Я просто ел и все. Я знал с самого начала, что это мой конкурс и в любом случае я смогу в нем победить. Потому что у меня в жизни были сотни случаев, когда мне приходилось есть всякую непонятную живность, чтобы не сидеть голодным в лесу. В городе, конечно, всякую ерунду я есть не буду. Вообще, дома я очень вкусно ем. У меня прекрасно готовит жена. Но когда попадаю в такие условия, для меня все меняется. Здесь важнее уже не эстетика, а выживание. Если ты приехал выживать и не можешь съесть жука или червяка, то в реальной жизни ты просто не выживешь.

– Иногда возникало ощущение, что вам особо и не нужно стать «Последним героем». Вы с легкостью отказались от испытания за иммунитет, чтобы съесть яичницу. В испытаниях на выносливость вы сходили в дистанции одним из первых. Вопрос – а была ли нужна вам вообще победа?

– На самом деле нет. Это только такое впечатление складывается, потому что я, например, знаю, где есть смысл бороться, а где нет. Во многих конкурсах, например, было понятно, что победит Дима. И смысл тратить свои последние силы? Когда мы бились в команде звезд, я выкладывался на полную. В испытании на столбах я смог продержаться 20 минут, но стоял как на гвоздях, потому что до этого сильно порезал стопы об кораллы. Мне было очень больно. Ангарская это видела и сказала: «Пойдем вниз?». Под решеткой, когда лежали в воде и ждали прилив, у меня началась паника. Я не знал, что страдаю клаустрофобией. Я командный игрок, но повторюсь, когда играли каждый сам за себя – я не особо старался. И если бы меня хотели выкинуть из игры, я бы это заметил и сменил тактику. Но как видите, все остались довольны, меня никто не выкинул, я дошел до финала.

– Нельзя не спросить про ваши отношения с Дмитрием Павлюком. Вы восхищались этим парнем, обещали свою помощь и поддержку, а потом отказались от своих слов и даже немного враждовали. Почему? Ну, алкоголик, он, но ведь это не делает его плохим человеком.

– Ну, во-первых, Диме, как я и обещал, помогал до того момента, пока он не отказался от моей помощи. Во-вторых, поругались мы с ним совершенно не из-за того, что он алкоголик, я не считаю его алкоголиком. Пацану 25 лет, он выпивает, тусуется. Иногда, как мне кажется, он перегибает с этим, о чем я ему сообщил. И опять-таки, поругались мы не по этой причине, а из-за его поведения на камерах. Когда я ему сказал: «Так себя не веди, потом это смонтируют, и ты будешь плохо выглядеть». Он по непонятной причине воспринял это в штыки и начал мне хамить и грубить. Если бы мы были вне рамок проекта – скорее всего, подрались. Мы поругались, и он мне сказал, что больше не нуждается в моей помощи. На что я ответил: «Чувак, больше на мою помощь не рассчитывай. Не нужна – все. Я два раза не предлагаю». Но и после этого мы с Димой общаемся, созваниваемся и встречаемся. Он осознал, что был неправ и извинился передо мной. Подошел и сказал: «Птах, ты извини, я был неправ, и ты во многом оказался прав». Когда я ему говорил о некоторых людях определенные вещи, он со мной сначала спорил, а потом убеждался в том, что я все правильно говорю.

– Кто из соплеменников был вам более всего неприятен? И почему?

– Не было такого, чтобы мне кто-то был неприятен. Ругались с Хапугиной, потому что она голосовала против Жени (хореограф Евгений Папунаишвили — Прим. Ред.) и говорила, что это сделала Бардо (актриса Наталья Бардо — Прим. Ред.). Соответственно, она пыталась поругать нас с Бардо и тем самым вызывала наше негодование. Но потом мы поняли, что ругаться не стоит, я перед ней извинился за свои слова и она извинилась передо мной. На этом все закончилось. Так же и с Димой, и с Надей. Нас вообще называли братом и сестрой – постоянно ругались и мирились.

– Уход Евгения Папунаишвили стал для вас ударом. Было ощущение, что вы сдались и сами хотите покинуть проект. Почему вы, будучи сильным лидером, не смогли сколотить и сохранить «свою» команду?

– Ну, во-первых, никакую команду я не сколачивал и даже не пытался. Во-вторых, никаким ударом уход Жени для меня не был, потому что я знал, что он уходит. Знало все племя, этого никто не скрывал. Для меня был момент истины, когда Женя уходил, в том, как повели себя многие из участников нашего племени – было неприятно на это смотреть и я сказал: «Вы с ума сошли, за квартиру вы готовы друг другу глотки перегрызть». Многое осталось за кадром. Если это когда-нибудь появится в эфире, людям будет стыдно на это смотреть. Уход Жени меня не сломил, я знал, что в этой игре остается только один. Хотя мне было неприятно, что он ушел, потому что мы с ним общались. Мне в принципе было неприятно, что люди уходят. Голосование – это отвратительный процесс, но необходимый для проекта.

– Когда смотришь «Последний герой», возникает ощущение, что более слабые соперники, благодаря хитрости, проходили дальше, выводя из игры сильных. Вы не считаете, что в этом ваша недоработка? Ведь вы в отличие от большинства участников не плели интриги.

– Ой, а почему – моя недоработка? (смеется — Прим. Ред.) Нет, ко мне это не имеет отношения. Я знал прекрасно, что происходит. У нас в команде звезд не было договоренностей. Не буду никого обсуждать, но я знаю, кто и как играл, зачем и каким путем это делал. Если бы мы, «Племя звезд», когда объединились, были бы друг за друга – то мы бы «Племя зрителей» выбили. Но такого плана не было, мы хотели играть честно. Могу сказать, те участники, которые вышли в финал, достойны победы. Каждый из нас четверых был достоин победы. И если я без интриг дошел до финала – это что-то значит.

– Когда смотрели серии дома, кто вас разочаровал больше всего? Ваш проектный союзник Папунаишвили бросил камень в огород Надежды Ангарской, когда уходил. А вы как оцениваете действия коллеги по звёздному цеху?

– Ну, то, что Женя бросил камень в огород Нади – не удивительно. Потому что Надя все время бросала в него кирпичами и голосовала против него. Это их личные замесы. Он много раз извинялся перед Надей во время проекта. Поэтому я не буду осуждать Женю и не буду осуждать Надю – это их дела, их разборки, и я не хочу в это лезть. Возможно, Женя ушел достаточно жестко. Но я прекрасно понимаю почему. Его сильно подставили, когда он проголосовал против Игоря Жука. Произошла не очень приятная ситуация и в итоге Женя ушел.

– Если бы можно было вернуться на остров и начать все заново, зная наперед ходы других участников, что бы вы изменили? Может, не стали изгонять до голосования Настю Рыбку? Или голосовать против Елены Прокловой, зная, что до голосования уйдут Эрик Давидыч и Алексей Воевода?

– Я бы точно ничего менять не стал. Может быть, если бы Эрику дали вовремя лекарства, то ничего бы не произошло, и он бы не уехал домой. Думаю, что и Леша бы не уехал, да и вообще никто. Настя поехала бы точно домой, потому что ее присутствие в нашем племени было нежелательным. Никто ее не осуждает, не ругает и камнями не закидывает. Просто мы посчитали так. А про Елену я даже говорить не хочу. Когда она сказала свою последнюю речь после Совета, всем было понятно, почему ее отправили домой. И дело – не в ее возрасте.

– Привезли какой-нибудь сувенир с острова, где выживали месяц?

– Конечно, привез! Тарелку, ложку, стакан из бамбука, мачете и все мои вещи, в которых я там был. После карантина все заберу и повешу дома на стене, где будет написано, когда я туда ушел и когда вернулся. Потому что этот проект сильно меня поменял. Я по-другому стал смотреть на вещи, на людей, на свои поступки и свое поведение – за что благодарен организаторам и всем участникам проекта «Последний герой».

– Было трудно возвращаться в обычную жизнь после шоу? С какими трудностями столкнулись?

– Да, я не хотел возвращаться в город. Я понял, что, все-таки, городская жизнь меня бесит. И поэтому я думаю, как только закончится карантин, настанет лето, мы соберем вещи, положим их в машину, возьмём собаку и свалим куда-нибудь на Алтай или в Монголию. Нас ждет огромное пространство под названием «Земля». Мы можем уехать куда угодно и когда угодно. Когда ты умеешь выживать – без разницы, где жить.

– Этот проект заставил вас ценить мелочи? Какие именно? Пришло ли некое переосмысление жизни или своего места в ней?

– Произошла большая переоценка ценностей. Я вспомнил то, что забыл о себе, каким я был до шоу-бизнеса и насколько погряз в этой грязи. Понял, что люблю природу и не люблю город, но в то же время безумно по нему скучаю. Я понял, насколько люблю свою жену, друзей, семью, собаку. Да у меня их две! Я начал опять смотреть на небо и молиться как раньше, с чистой душой, и не просто говорить «спасибо», а понимать, за что говорю «спасибо». Все поменялось: я поменялся, мой мир поменялся. Я надеюсь, что меня жизнь не заставит вернуться в то, в чем я жил до этого. Я ушел оттуда и сжёг этот мост раз и навсегда, за что большое спасибо проекту «Последний герой».

Мы с нетерпением ждем новые выпуски шоу, ведь развязка совсем близко. А вы смотрите проект «Последний герой»? Если да, то расскажите, за кого болеете вы?