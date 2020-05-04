Звезда «Холостяка» Анастасия Ковалева о личном: «Мы расстались из-за того, что я не была готова к бытовой семейной жизни!»

Участница шоу рассказала в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro об отношениях с конкурентками, о личной жизни и о падении доходов из-за коронавируса.

На ТНТ подходит к концу один из самых романтических проектов телевидения – шоу «Холостяк». Участниц становится все меньше, и уже скоро стоматолог Антон Криворотов, возможно, подарит кольцо той самой — единственной и неповторимой.

В преддверии финала, журналисты Teleprogramma.pro пообщались с участницей проекта Анастасией Ковалевой о «Холостяке», о личной жизни и о коронавирусе, конечно же. Куда же без него…

— У вас были длительные отношения до проекта «Холостяк»?

— Отношения длительные были. Но расстались из-за того, я не была готова к бытовой семейной жизни, а хотела много путешествовать.

— Для чего вы пришли на шоу?

— Мне стало любопытно испытать новый опыт. Проект – это социальный психологический эксперимент, а экспериментировать я люблю.

Я вообще не планировала, у меня не было на это времени, все случилось очень спонтанно: меня утвердили, и я согласилась буквально за пару дней до начала съемок.

— Какие отношения у вас сложились с участницами телепроекта? Были ли крупные ссоры?

— Во время съемок нам с девочками, конечно, было сложно дружить, ибо конкуренция давала о себе знать. Все самые серьезные ссоры вы можете наблюдать в эфирах. Вне камер громких скандалов не было.

Тем не менее, сейчас мы общаемся между собой достаточно часто. Не со всеми, конечно. Частенько списываемся с Лизой, Сашей, Дашей, Полиной и Чумой… Вряд ли я назову это близкой дружбой, но мы очень мило перекидываемся парочкой теплых словечек.

— Считаете ли вы Барбару Пино своей основной конкуренткой?

— Барбара, безусловно, моя конкурентка, но не основная, а одна из. Пожалуй, она и Даша – это те, кого я считаю таковыми.

— Что вы можете сказать о Лизе Адаменко? Поклонники шоу считают, что такая девушка не подходит Криворотову.

— Лиза — очень интересная девушка. Очень талантливая! Я не много встречала таких людей в своей жизни. Люблю ее по-своему.

— Как коронавирус повлиял на вашу карьеру? Много ли проектов отменилось?

— Коронавирус подкосил рабочие процессы конкретно! Работа встала на долгую паузу, конца которой пока не видать. Расходы превышают доходы, и сбережения плавно уменьшаются в размерах. Очень надеюсь, что скоро это все закончится, хотя понимаю, что нужно быть готовым ко всему.

— Как считаете, как пандемия может повлиять на модельный и развлекательный бизнес?

— Не знаю, как повлияет на развлекательный бизнес. Но, думаю, модельный бизнес может серьезно пострадать. Например, уже сейчас становятся популярными анимационные модели, которые имеют больше поклонников и фанатов, чем некоторые известные топ модели.

В общем, мир явно станет другим. И не понятно, радоваться этому или бояться…