66-летняя княгиня Мария Романова переболела коронавирусом

Великая княгиня надеется в ближайшее время вернуться в Москву. О ее судьбе зашла речь в программе «Прямой эфир».

У Владимира Романова после смерти осталась единственная дочь Мария. Она называет себя главой Российского императорского дома, а также имеет титул Великой княгини. Женщина родилась в Испании, где выучилась и теперь живет. Однако она часто приезжает в Россию.

Княгиня Мария Владимировна Романова переболела коронавирусом. Об этом сообщил Андрей Малахов в эфире передачи «Прямой эфир». Директор канцелярии российского императорского дома Александр Закатов вышел на связь со студией.

«Великая Княгиня Мария Владимировна сейчас находится в добром здравии. Как выяснилось, она переболел коронавирусом. Великая княгиня с самого начала неукоснительно соблюдала все предписания государственной власти, санитарных служб. В конце марта у нее поднялась температура, был кашель, насморк. Она решила проверить, что с ней было. Тест указал, что она перенесла заболевание коронавирус, но это заболевание прошло. Она успешно его преодолела, выздоровела полностью. Более того, у нее выработался устойчивый иммунитет к этой форме вируса. Она молится и желает все самого доброго», — рассказал Закатов.

По словам директора канцелярии, княгиня надеется, что в ближайшее время может приехать в Москву. Андрея Малахов и другие гости в студии пожелали Марии Владимировне здоровья. Специалисты в студии отметили, что многие, кто заболел в январе и феврале, думали, что у них коронавирус, но тесты показали, что они переболели обычным гриппом.