Генеральный продюсер WeiT Media прояснила судьбу Тодоренко в новом сезоне «Маски»

Генеральный продюсер WeiT Media Юлия Сумачева прояснила судьбу Регины Тодоренко в новом сезоне шоу «Маска». Напомним, за несколько дней до финала блогер в онлайн-интервью для Лауры Джугелия имела неосторожность обвинить жертв насилия в переживаемой ими трагедии: Тодоренко задалась вопросом, что сделали женщины, чтобы их не били мужья. Спустя сутки на знаменитость обрушился шквал критики, а большие рекламодатели друг за другом разорвали с девушкой многомиллионные контракты.

Несмотря на недовольство аудитории, Тодоренко появилась в финальном выпуске шоу «Маска» в качестве члена жюри. Однако, людей интересовал вопрос – сохранит ли Регина свой статус на второй сезон нашумевшего проекта. Генеральный продюсер WeiT Media Юлия Сумачева внесла ясность: замен в креслах жюри не планируется.

«Нам кажется, что жюри сложилось: они такие веселые, задорные, абсолютно разные. Мне бы не хотелось терять кого-то из них», — приводит слова Сумачевой «Собеседник».

Тем временем, супруг Регины Тодоренко Влад Топалов после нескольких эмоциональных дней решил примириться со своей аудиторией. На личной странице в Instagram исполнитель попросил у людей прощения за избыточную резкость и признался, что очень устал от этой ситуации.