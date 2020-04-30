Как все было: в специальном выпуске шоу «Маска» раскроют секреты программы

Одно из самых популярных и невероятно интригующих шоу сезона на телеканале НТВ «Маска» завершилось в последние выходные апреля. В финале за звание самого таинственного и лучшего вокалиста боролись Лев, Попугай, Олень и Волк. Большинством голосов первое место занял царь зверей, которым оказался Анатолий Цой, уже однажды побеждавший в вокальном конкурсе на НТВ.

Кроме финалистов, в шоу участвовали еще 8 героев. Под маской Хамелеона пел Вадим Такменев, в обличии Мороженого выступал Стас Костюшкин, в костюме Слона – Алексей Глызин. Жюри не смогло угадать, кто был Роботом и было поражено, увидев там Оксану Федорову. Кто был Пауком, судьи назвали практически единогласно – голос Лены Катиной из группы «Тату» знаком многим. А вот настоящий шок звезды испытали, когда рассекретили Тучу – ей оказалась олимпийская чемпионка-легкоатлетка Светлана Мастеркова. Потом раскололи Яйцо, под маской которого был юморист Антон Лирник. В полуфинале жюри, наконец, убедились, что Панда – это Влад Топалов. А вот в шаге от финала с дистанции сошел Попугай – Анна Плетнева, имя которой называли все члены жюри, но все же не в моменты, когда надо было четко назвать исполнителя.

За 9 выпусков «Маски» 12 участников масштабного проекта спели 75 композиций. В специальном выпуске шоу зрители смогут снова насладиться яркими выступлениями полюбившихся персонажей и понаблюдать за эмоциональными реакциями звездных рефери Филиппа Киркорова, Валерии, Гарика Мартиросяна, Регины Тодоренко и Тимура Родригеза. А Вячеслав Макаров, ведущий проекта, наконец, раскроет значение подсказок, которые участники давали перед каждым выступлением – мы узнаем много нового или хорошо забытого старого из биографии звезд «Маски».

Специальный выпуск шоу «Маска» выйдет в эфир телеканала НТВ 3 мая в 20:10.