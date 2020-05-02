«Он смог сделать программу, не опускаясь до пошлости и ширпотреба»: Ольга Кормухина в закулисье «Квартирника НТВ у Маргулиса»

На этой передаче мы были еще до пандемии коронавируса. Тогда, конечно, все было по-другому...

2 мая в эфире телеканала НТВ состоится «Квартирника НТВ у Маргулиса». В гостях у мэтра — заслуженная артистка России Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. Впечатлениями о «Квартирнике» Ольга поделилась с корреспондентами Teleprogramma.pro.

«Мне нравится Тина Кузнецова»

Зал «Квартирника» пуст. Звукооператоры настраивают аппаратуру, музыканты проверяют звук. Ольга Кормухина в черных кожаных брюках и, как положено рокерше в «косухе», впрочем, довольно элегантной, выходит на сцену.

В июне Ольге исполнится 60. В это невозможно поверить – певица по-девичьи изящна, легка и стремительна.

— Вы слушаете современных российских исполнителей?

— Мне нравится Тина Кузнецова. Это единственный артист мирового уровня на нашей сцене. Она очень талантлива и самобытна.

«Еще и водки нальют!»

Концерт прошел на вдох-выдох. Кормухина и Белов люди вне времени и возраста. Эта пара вместе больше двадцати лет. И в жизни и на сцене.

Они любят свою музыку, свою публику и друг друга. Об их жизни можно писать книги, как минимум, юмористические рассказы о жизни русских и западных рокеров: Ольга прошла школу жизни в СССР и России, Алексей прожил с десяток лет в самом пекле американской рок-тусовки.

Своими историями музыканты щедро поделились и на «Квартирные».

— Какие впечатления? — спросили мы Ольгу после концерта.

— Программа очень атмосферная, она вся построена на Жениной харизме. Он потрясающий музыкант и человек!

Хочу обратиться к другим каналам: равняйтесь на Маргулиса! Он смог сделать рейтинговую программу, не опускаясь до пошлости и ширпотреба. Она получилась демократичная – заходит любому, потому что она для нас, про нас и про всех.

«Квартирник» объединяет людей. Сегодня в зале были люди разных возрастов, и всем было в кайф. О чем это говорит? О том, что нет музыки для молодежи и для стариков! Вот Игги Поп приезжал, весь в складочку, а молодежь в очереди стояла!

У нас, извините, концерты не слушают, а «смотрят». И только у Маргулиса дают нормальный хлеб и нормальное мясо. Еще и водки нальют, если замерз. «Квартирник» – это про настоящую музыку и настоящих артистов!

«Молиться своими словами – неправильно!»

— В свое время вы чуть было не ушли в монастырь. Как изменились ваши привычки после воцерковления?

— Вредные привычки ушли. Появилась привычка молиться. Не просто молитвословить, а молиться. Этому нужно научиться.

— Вы молитесь своими словами?

— Ни в коем случае! Это не правильно. Молитвы не придумали, не сочинили, они исторглись из душ, из сердец святых людей. И нам бы хоть чуточку к ним приблизиться!

Есть утренние правила, вечерние правила и есть молитвы, которые ты можешь читать по выбору. Я люблю читать акафисты. Они поэтичные и очень душевные.

Секрет хороших отношений

— А физическую форму как поддерживаете?

— В основном это ходьба, прогулки.

— Подолгу ходите?

— Пока не наговоримся! Правда, мы (с Алексеем Беловым) уже 21 год вместе, и все не наговоримся!

— Наверное, это залог хороших отношений.

— Да! Когда интересно вместе.

Учиться у Кормухиной будет можно в институте

— Во время съемки вы сказали, что откроете мастерскую в ИСИ (Институт современного искусства – Ред.). Это был экспромт или вы огласили взвешенное решение?

— Меня давно убеждали, что это надо сделать. Я долго думала, и когда сегодня увидела глаза ребят, поняла, что пора!

— Чему вы будете учить своих студентов?

— Я не буду учить их петь. Я представлю себе это, как работу на результат: выбирать репертуар и работать над ним, искать смыслы.

— У вас есть диплом режиссера. Не планируете снимать кино?

— Нет, моя мечта — побыть помрежем (это человек, который сопровождает спектакль на протяжении всей его сценической жизни, координируя работу актеров и театральных служб — прим. ред.) у великого режиссера. Организовывать процесс я умею здорово.

В мире много дипломированных нережиссеров и наоборот. Тарантино, например. Он как сказал: лучше потратить $60 тыс. на фильм, чем на обучение.

— С Тарантино хотели ли бы поработать?

— Не-а. Я бы с Хотиненко поработала. Был бы жив Балабанов, с ним, конечно.

Смотрите «Квартирнике НТВ у Маргулиса» в субботу 2 мая 00:30.